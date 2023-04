Per provare ad aiutare la loro squadra hanno dimostrato di essere pronti a tutto. Anche a metterci la faccia. E a guardare bene, non solo la faccia ci hanno messo, i tifosi indomiti dell’Angers ultimo in classifica in Ligue 1. In trasferta contro il Clermont, ieri, hanno visto i loro giocatori passare in vantaggio dopo 28 minuti del primo tempo. Festa sugli spalti, del piccolo stadio ‘Montpied’ di Clermon-Ferrand, ma festa che dura poco. Cinque minuti dopo nell’area dell’Angers un difensore atterra un avversario lanciato a rete. Rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presente l’attaccante Kyei e a quel punto – cos’è il genio? Fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione- ecco la pensata del drappello di tifosi ospiti sistemati dietro la porta del loro portiere. Poco prima che l’attaccante calciasse il pallone dal dischetto, i sostenitori dell’Angers -una ventina al massimo, ben riconoscibili perché già a torso nudo- si slacciano le cinture e si abbassano i pantaloni. Mostrando quella che non è esattamente la loro faccia migliore. Come estremo tentativo di distrarre l’avversario. Con scarsi risultati, però, visto che Kyei si dimostra implacabile dal dischetto. Rigore messo a segno, così come quello concesso poco meno di dieci minuti dopo sempre al Clermont. Che alla fine ha vinto 2-1, nonostante la strategia dei tifosi avversari. Che potevano risparmiarsela. A... posteriori.