Dopo la sospensione da parte del PSG a causa di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, Leo Messi è tornato ad allenarsi con la squadra. A comunicarlo è stato lo stesso club parigino attraverso i propri canali social

Leo Messi è tornato ad allenarsi con il PSG . Dopo essere stato sospeso per due settimane dal club parigino a causa di un viaggio a Riyad non autorizzato all'indomani della sconfitta con il Lorient, l'attaccante argentino è tornato ad allenarsi con il club nella giornata di oggi , lunedì 8 maggio. A renderlo noto è stato lo stesso PSG attraverso un post sui propri social.

Il reintegro dopo le scuse

Secondo alcune fonti, lunedì 1 maggio Messi sarebbe andato a Riyad per rispettare il contratto come ambasciatore del turismo dell'Arabia Saudita, saltando l’allenamento previsto per quel giorno con la squadra e senza l’autorizzazione del club. Qualche giorno dopo erano arrivate le scuse dello stesso attaccante attraverso un post pubblicato sui propri social: "Chiedo scusa ai miei compagni e aspetto solamente di sapere cosa voglia fare il club con me. Un grande abbraccio a tutti".