Tutto facile per il Psg, vicino al titolo dopo il 5-0 all'Ajaccio condannato alla retrocessione. Serata da dimenticare invece per Messi, tornato in campo dopo la sospensione del club: Leo è stato fischiato a ogni tocco di palla dal Parco dei Principi. Rottura con l'ambiente per l'argentino, prossimo all'addio a fine stagione: il padre Jorge ha smentito l'intesa già raggiunta con un club arabo riportata prima da Chiringuito TV e poi dall'agenzia AFP

DALLA FRANCIA: "MESSI ANDRÀ IN ARABIA"