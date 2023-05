Secondo una fonte saudita vicina alle trattative riportata dall'agenzia AFP, Messi giocherà in Arabia Saudita il prossimo anno, con un contratto definito "enorme". È la seconda indiscrezione in pochi giorni che dà per fatto l'affare, dopo quella di Chiringuito TV. Ma non tutte le news danno per certo il suo trasferimento. E il Barcellona attende e spera

La prima indiscrezione (tutto nel giro di pochi giorni) era arrivata da Chiringuito TV: "Messi accetterà la proposta dell'Al Hilal". Non solo, anche l'ex collega di trionfi al Barcellona Busquets potrebbe giocare nel club saudita, così come Jordi Alba qualora riuscisse ad accordasi con per una rescissione coi catalani.

Eppure non tutte le news danno per sicuro il futuro di Messi all'Al Hilal. Secondo altre fonti non ci sarebbe ancora nulla di certo o fatto con l'Al Hilal. Messi, al momento, vorrebbe chiudere la stagione col Psg, vincere il titolo Ligue1 e solo successivamente valutare le proprie opzioni . La proposta, sul piatto sono 400 milioni . Anzi, una cifra addirittura superiore ai quattrocento milioni di euro di stipendio a stagione, che sarebbe il più alto di sempre nel calcio. Intanto il Barcellona attende e spera , ma prima deve lavorare (riducendo stipendi e vendendo giocatori) sulla sua complicata situazione col fair play finanziario.

Il volo in Arabia, la sospensione, le scuse e il ritorno

Sono stati giorni bollenti nel rapporto Messi-Psg: Leo era stato sospeso per due settimane dopo il viaggio non concordato in Arabia Saudita, punto di non ritorno di un rapporto mai veramente decollato. La ricostruzione: Messi aveva già rinviato due volte il suo viaggio e contava sull'abitudine della squadra parigina di avere il lunedì libero dopo le partite. L'allenatore Galtier aveva invece scelto di revocare il giorno di riposo dopo la sconfitta casalinga contro il Lorient di domenica 30 aprile. La decisione dell'ultimo minuto aveva preso in controtempo Messi, ormai con la trasferta già programmata: il giocatore doveva discutere un contratto di sponsorizzazione del turismo saudita. Qualche giorno dopo, ecco le scuse dello stesso attaccante attraverso un post pubblicato sui propri social: "Chiedo scusa ai miei compagni e aspetto solamente di sapere cosa voglia fare il club con me. Un grande abbraccio a tutti". Infine, il recentissimo ritorno in gruppo con la squadra. A comunicarlo è stato lo stesso club parigino attraverso i propri canali social.