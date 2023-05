LA SITUAZIONE

Assegnati tutti i 5 grandi campionati d'Europa. Il Psg vince in Francia, clamoroso epilogo in Bundesliga dove Bayern e Dortmund concludono il campionato a pari punti, ma a vincere il Meisterschale sono i bavaresi per la migliore differenza reti. L'Union Berlino, invece, vola in Champions League. Ecco la situazione dalla vetta alla coda nei principali campionati europei