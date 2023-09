Nel prepartita di Psg-Nizza il saluto di un commosso Marco Verratti, nuovo giocatore dell’Al-Arabi: i parigini sono scesi in campo per il riscaldamento con maglie con la scritta “Merci Marco”. Al centrocampista italiano consegnata una targa dorata con il numero 6. Poi i videomessaggi di tanti campioni, da Ibrahimovic a Lavezzi. Per Verratti una foto sotto la curva con tutti i suoi 30 trofei vinti e le sue maglie, incitato dai cori dei tifosi che hanno esposto lo striscione “Un monumento di nome Marco Verratti”