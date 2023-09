Prima sconfitta stagionale per la squadra di Luis Enrique che cade 2-3 in casa con il Nizza dell’italiano Farioli. Grande protagonista il nigeriano Moffi, autore del primo gol al 21’, poi -dopo il pari di Mbappé- dell’assist per il 2-1 di Laborde e infine del terzo gol. Inutile nel finale la rete in acrobazia (la settima in 4 gare giocate finora in Ligue 1) ancora di Mbappé. Il Nizza scavalca il Psg in classifica e sale al secondo posto

PSG-NIZZA, IL SALUTO DI PARIGI A VERRATTI