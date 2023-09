Nel giro di appena otto giorni, ha prima battuto 3-2 il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi e poi ieri sera -sempre in trasferta- ha sconfitto il Monaco nel derby della Costa Azzurra. E con questa vittoria, ottenuta grazia a un gol nel recupero di Jeremy Boga, il suo Nizza si è preso anche la testa della classifica. Una settimana non da Dio, ma da Francesco, quella di monsieur Fariolì (con l'accento sulla I) come chiamano in Francia l’allenatore italiano che a sorpresa ora domina la Ligue 1. Nei top cinque campionati europei, attualmente ci sono tre allenatori italiani in testa: a inizio stagione non era improbabile predire che in cima alla Liga avremmo trovato il Real del pluri vincente Ancelotti e che l’Inter di Inzaghi finalista di Champions sarebbe stato prima in Serie A. Ma chi avrebbe mai pronosticato che il Nizza del 34enne Farioli avrebbe guidato la classifica in Francia? Invece, inaspettatamente, davanti a tutti c’è l’allenatore italiano arrivato in estate al Nizza dopo le esperienze in Turchia. Dodici punti in 6 gare, per i rossoneri, imbattuti ancora in campionato, e domenica attesi dal Brest (secondo e stasera in campo contro il Lione dell’altro italiano Grosso: con una vittoria il Brest scavalcherebbe il Nizza in testa), in una sfida d'alta classifica che riscrive le gerarchie degli ultimi anni in Ligue 1.