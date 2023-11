La partita di Ligue 1 tra Marsiglia-Lione, rinviata per gli incidenti che hanno portato al ferimento di Fabio Grosso, allenatore del Lione, si giocherà il prossimo 6 dicembre. La Federazione francese ha inoltre fatto sapere che l’orario e il luogo del match verranno stabiliti "successivamente". "La commissione della Lega calcio francese - si legge in un comunicato - ha deciso da un lato di far disputare questa partita mercoledì 6 dicembre, prima data disponibile rispetto al calendario delle due squadre, e dall'altro, di determinare successivamente il luogo di questo incontro, in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità che faranno in modo che il match si svolga in condizioni di sicurezza ottimali per tutti i calciatori, staff e pubblico"