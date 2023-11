Il Paris Saint Germain vince e va in vetta alla Ligue1, Mbappé segna una tripletta tra cui un gran gol al volo, ma Luis Enrique non è soddisfatto dell'attaccante francese: "Nulla da dire sui gol, ma mi aspetto di più da lui. Ne parleremo privatamente"

Luis Enrique non usa giri di parole. Nonostante la vittoria contro il Reims, il primo posto in classifica conquistato finalmente in stagione e la tripletta di Mbappé, l'allenatore spagnolo non è soddisfatto della prestazione della sua stella: "Non mi è piaciuta. Nulla da dire sui gol, ma deve aiutare maggiormente la squadra. Vogliamo ancora di più da lui, ne parleremo privatamente", ha dichiarato l'ex Barcellona alla fine della partita.