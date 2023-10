Inizio super per Lautaro Martinez in Serie A: l'argentino, grazie al gol al Bologna, è già arrivato in doppia cifra dopo sole 8 giornate, ma al momento è ancora quinto nella classifica provvisoria della Scarpa d'Oro. Una top 20 per il momento caratterizzata da diversi bomber del calcio nordico, dove i tornei sono molto più avanti rispetto al resto dell'Europa

HIGHLIGHTS INTER-BOLOGNA - CLASSIFICA MARCATORI SERIE A