Stretta sulle trasferte dei tifosi di calcio in Francia, dopo i gravi episodi avvenuti nelle scorse settimane, culminati con la morte di un sostenitore del Nantes durante uno scontro con gli ultrà del Nizza. A deciderlo il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, che ha vietato le trasferte per cinque partite della 15.a giornata di Ligue 1 e per tre partite degli ottavi di Coppa di Francia, in programma da oggi e domenica. Secondo il relativo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tali incontri presentano un "rischio reale e grave di scontri tra tifoserie", in un contesto di "esacerbazione delle violenze sempre più gravi osservate dall'inizio della stagione calcistica". Le partite interessate in campionato sono Montpellier-Lens, PSG-Nantes, Nizza-Reims, Lione-Tolosa e Lorient-Marsiglia.