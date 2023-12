Quattro gol in un tempo per Gattuso

Che infila la quarta vittoria di fila tra tutte le competizioni e la terza in campionato, rifilando quattro reti al Lorient in un tempo, con doppietta di uno scatenato Aubameyang, altro nome dal passato legato all'Italia e al Milan (pur senza mai esordire) dove giocava proprio Gattuso. Per lui settimo gol nelle ultime quattro gare e sesto posto in zona Europa per l'OM. Muove invece finalmente la classifica il Lione dell'ex Grosso, esonerato tre turni fa. Per Sage prima vittoria in carica con un netto 3-0 sul Tolosa griffato dalla tripletta di Lacazette. Il Lione resta comunque all'ultimo posto solitario della classifica.