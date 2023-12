Vincono Psg e Nizza, pareggia l’OM di Gattuso

Vittoria casalinga per il Psg che batte 3-1 il Metz con la doppietta di Mbappé nel giorno del suo 25° compleanno e consolida il primato. Alle spalle dei parigini, il Monaco vince in trasferta (doppio Ben Yedder). Ritrova il successo il Nizza di Farioli che supera 2-0 il Lens grazie alla doppietta di Moffi, mentre pareggia il Marsiglia di Gattuso a Montpellier. Terza vittoria consecutiva del Lione che lascia la zona retrocessione, tre punti per il Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League

