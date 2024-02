Calciomercato

Né City né Psg. E nemmeno una delle altre big d'Europa, o le solite 'spendaccione'. In questa sessione la squadra che ha speso di più nel mondo è il Lione, deciso a risollevarsi dopo un girone d'andata disastroso, chiuso in zona retrocessione. Il saldo tra acquisti e cessioni, invece, vede in testa il Verona, che cambia tanto e incassa di più