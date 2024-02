Potrebbe rivelarsi decisiva la sconfitta contro il Brest nell'ultimo turno di Ligue 1, per decidere le sorti di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dai media francesi, l'Equipe in testa, l'allenatore ex Napoli e Milan sarebbe ad un passo dall'esonero. Galtier e Gasset i possibili sostituti

Gennaro Gattuso è vicino all'esonero dall'Olympique Marsiglia, potrebbe rivelarsi decisiva l'ultima sconfitta in Ligue 1 contro un Brest rimasto in dieci uomini. Al termine della stessa partita l'allenatore ex Napoli e Milan è apparso particolarmente abbattuto in conferenza stampa, arrivando anche alle scuse verso i tifosi: "Abbiamo toccato il fondo, dobbiamo assumerci la responsabilità. La squadra è in difficoltà, sono deluso di me stesso". Nonostante il mea culpa, secondo quanto riporta L'Equipe, il Marsiglia avrebbe già comunicato a Rino Gattuso la propria decisione di interrompere il rapporto lavorativo tra le parti. In 24 partite l'allenatore italiano ha collezionato 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte.