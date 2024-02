Incredibile episodio durante i calci di rigore nei quarti di Coppa di Francia. Jean Louchet, portiere del Valenciennes, getta via la borraccia dell'avversario, Leonard Aggoune, dove aveva segnato gli appunti sui rigoristi. Alla fine vince il Valenciennes, in semifinale di Coppa dopo 54 anni, ma ultimo in classifica in Ligue 2

Ultimo in campionato, ma in semifinale di Coppa di Francia. È l'incredibile storia del Valenciennes, squadra che oggi milita in Ligue 2, ma che vanta un passato in Ligue 1 tra il 2006 e il 2014. I biancorossi si sono qualificati per le semifinali eliminando ai calci di rigori il Rouen, club di terza serie, dopo l'1-1 nei 120 minuti. Tra gli eroi della serata del Valenciennes c'è senza dubbio Jean Louchet, portiere classe 1996 con un passato nel settore giovanile del Paris Saint Germain. Louchet, che aveva parato un primo rigore nei tempi regolamentari a Loppy (poi ribadito in rete e decisivo per trascinare la partita ai supplementari), è stato decisivo nella lotteria finale con un altro penalty parato, stavolta a Sahloune. Parate, ma anche...furbizia. Già perché durante i rigori, Louchet ha gettato via la borraccia del portiere avversario, Leonard Aggoune, dove aveva segnato le indicazioni sui rigoristi avversari.