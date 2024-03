Decidono Vitinha, con un gol segnato al 53', e Ramos, autore del raddoppio all'85'. Il Psg batte il Marsiglia 2-0 e allunga in testa alla classifica portandosi a quota 62 punti. Un successo arrivato in trasferta e in inferiorità numerica, per via dell'espulsione di Lucas Beraldo avvenuta al 40'. I padroni di casa restano a quota 39 punti

