Luis Enrique non si arrende all'idea di perdere Mbappé a costo zero la prossima estate. Sebbene la volontà del giocatore di non prolungare il contratto in scadenza con il Psg sembri chiara, infatti, l'allenatore - interpellato da un giornalista per capire se l'attaccante potesse essere titolare o meno contro il Marsiglia nel suo ultimo Classique - non ha chiuso le porte a una possibile permanenza del giocatore '98. "Perché dovrebbe essere l’ultimo? - ha risposto l'asturiano -. Spero ancora che Kylian cambi idea, non ha ancora detto nulla. Può succedere. Immaginiamo di vincere tutti e 4 i titoli in questa stagione e Kylian fa la sua scelta all'ultimo momento capendo che il suo posto è a Parigi. Perché no?Vedremo...".