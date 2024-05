Lucas Hernandez ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione terminata e niente Euro 2024 con la Francia. Il messaggio del fratello Theo: "La vita ti mette di nuovo alla prova, sempre con te" EURO 2024: I BIG CHE NON CI SARANNO

Non arrivano buone notizie dalla Francia. Lucas Hernandez si è infortunato durante la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come reso noto dal club. Nel comunicato si legge: "La risonanza magnetica effettuata oggi ha confermato la diagnosi formulata mercoledì sera dai medici del club. Il giocatore verrà operato nei prossimi giorni". Stagione finita dunque per lui, che salterà anche i prossimi Europei con la Francia.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il messaggio su Instagram Lucas Hernandez ha postato un messaggio su Instagram per esternare anche il suo stato d'animo: "Quando ho firmato con il PSG ho promesso che avrei dato anima e cuore a questa squadra e questo è ciò che ho fatto da allora. Purtroppo durante la partita di ieri sera ho riportato un infortunio. Mi sono spinto di nuovo in campo e ho cercato di continuare a lottare per la nostra squadra, ma non è stato possibile. Vorrei ringraziare tutti i miei fan e i miei cari per l'affetto e il supporto. Il mio ritorno sarà più forte che mai. Con amore, LH21".

Gli auguri di Theo: "Sempre con te fratello" Theo Hernandez, difensore del Milan, ha voluto rincuorare il fratello con un messaggio pubblicato su Instagram. "Fratello mio, la vita ti sta mettendo alla prova di nuovo... Hai il mio pieno sostegno, conosco la tua mentalità e so che tornerai più forte che mai! Sempre con te, fratello mio". Un vero incubo per Lucas Hernandez che già in passato era stato costretto per un infortunio a saltare i Mondiali del 2022. In quel caso aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.