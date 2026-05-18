Sospiro di sollievo per il Psg: nessuna lesione ma un fastidio al polpaccio destro per Ousmane Dembélé, uscito dal campo dopo appena 27 minuti contro il Paris FC. L'attaccante francese era stato sostituito da Gonçalo Ramos e le dinamiche dello stop avevano fatto preoccupare staff e tifosi in vista della finale di Champions League contro l'Arsenal, in programma il 30 maggio a Budapest. Nel post partita Luis Enrique aveva provato a rassicurare l'ambiente: "Non c'è molto da dire su Ousmane, dovremo aspettare gli esami ma penso sia soltanto stanchezza". Esami che sono stati effettuati in mattinata e il cui esito tranquilliza (in parte) i tifosi parigini.