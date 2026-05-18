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Psg, infortunio Dembélé: esclusione lesioni al polpaccio. Le news verso l'Arsenal

il comunicato

Ousmane Dembélé tiene con il fiato sospeso il Psg a meno di due settimane dalla finale di Champions contro l'Arsenal. Il Pallone d'Oro in carica è uscito al 27' della sfida contro il Paris FC dopo aver accusato un problema al polpaccio destro. I primi esami hanno escluso lesioni muscolari, ma il francese resterà a riposo nei prossimi giorni come comunicato dal club

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Sospiro di sollievo per il Psg: nessuna lesione ma un fastidio al polpaccio destro per Ousmane Dembélé, uscito dal campo dopo appena 27 minuti contro il Paris FC. L'attaccante francese era stato sostituito da Gonçalo Ramos e le dinamiche dello stop avevano fatto preoccupare staff e tifosi in vista della finale di Champions League contro l'Arsenal, in programma il 30 maggio a Budapest. Nel post partita Luis Enrique aveva provato a rassicurare l'ambiente: "Non c'è molto da dire su Ousmane, dovremo aspettare gli esami ma penso sia soltanto stanchezza". Esami che sono stati effettuati in mattinata e il cui esito tranquilliza (in parte) i tifosi parigini.

Il comunicato del Psg

"Uscito dal campo per precauzione a causa di un fastidio al polpaccio destro avvertito durante la partita di ieri sera contro il Paris FC, Ousmane Dembélé rimarrà sotto trattamento per i prossimi giorni". I primi controlli effettuati hanno, quindi, escluso lesioni muscolari. Resta però da capire se il francese riuscirà a recuperare completamente in tempo per la finale di Champions.

 

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