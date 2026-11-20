A '90-10' l’Olympique Marsiglia di Bernard Tapiesky original
Nel nuovo episodio di "90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi" il protagonista è l'Olympique Marsiglia di Bernard Tapie. Appuntamento da venerdì 20 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW. Disponibile on demand
Nel 1993 l’Olympique Marsiglia di Bernard Tapie conquista la Champions League battendo il Milan in una finale entrata nella storia. Sullo sfondo, la rivalità con i rossoneri, il Pallone d'oro Jean-Pierre Papin, le ambizioni di un presidente vulcanico e gli scandali che lo porteranno fino al carcere. Appuntamento da oggi, venerdì 20 novembre con la nuova puntata di "90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi", alle ore 18.00 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e disponibile on demand.