È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Khvicha Kvaratskhelia dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'attaccante georgiano del Psg inizierà il percorso di riabilitazione con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile anche se, secondo quanto riportato dai media francesi, la sua stagione potrebbe essere già terminata

Il primo passo verso il ritorno in campo per Kvara. Il talento georgiano, che si era infortunato nella sfida di Champions League contro il Barcellona, è stato sottoposto con successo all'intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Come comunicato dal Psg, l'operazione è stata effettuata presso l'ospedale Aspetar di Doha, in Qatar. Secondo quanto riportato da L'Équipe, la stagione dell'ex calciatore del Napoli potrebbe già essere terminata ma ovviamente il club parigino attenderà l'evoluzione del percorso riabilitativo prima di stabilire i tempi necessari per il ritorno dell'attaccante che si è classificato al sesto posto del Pallone d'Oro 2026.