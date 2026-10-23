Adesso è ufficiale: Psg-Lione, inizialmente prevista domenica 25 ottobre alle 20.45, è stata rinviata a lunedì 26 alle 20.30 per motivi di ordine pubblico legati alle manifestazioni in programma a Parigi. La partita si giocherà nella stessa serata della cerimonia del Pallone d'Oro 2026 che quest'anno si terrà a Londra. Già l'anno scorso era successo e in quel caso Dembelé, giocatore del Psg, aveva vinto...

Adesso è ufficiale: Psg-Lione, inizialmente in programma domenica 25 ottobre alle 20.45, è stata rinviata a lunedì 26 ottobre alle 20.30 al Parco dei Principi. La LFP ha confermato il rinvio dopo il provvedimento della Prefettura di Polizia che ha vietato lo svolgimento della partita dato che nella giornata di domenica sono in programma nuove manifestazioni a Parigi. Queste proteste richiedono un'importante mobilitazione delle forze dell'ordine che saranno impegnate, sempre nella giornata di domenica, alla partita di NFL tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints allo Stade de France. La curiosità è che la partita si giocherà durante la cerimonia del Pallone d'Oro che quest'anno si terrà a Londra (qui il motivo). E c'è un precedente che potrebbe portare fortuna ai giocatori del Psg candidati al premio...