5/29 ©Ansa

25) DIEGO (3 punti, Werder Brema/Juventus)

Devastante in Germania, deludente nell’unica stagione in bianconero (33 presenze e 5 gol in campionato) dopo il trasferimento da 27 milioni di euro. Classe 1985, il trequartista brasiliano è tornato in patria in seguito alle stagioni in Europa per giocare nel Flamengo. Nel 2022, a 37 anni si è ritirato