Restando in tema di campioni, non è una leggenda ma storia vera quella che vuole Leo Messi, quando era un ragazzino, vicinissimo al Como, che lo aveva adocchiato. "Mi fu proposto da Renato Favero, nostro osservatore in Argentina", raccontò anni dopo Enrico Preziosi, all'epoca presidente del Como. "Mi parlò di questo fenomeno di 14 anni che costava 50mila dollari. Non l’ho scartato, non me la sentii di scommettere quella cifra per un ragazzo giovane e un po’ gracile". E ancora oggi ci si chiede come sarebbe cambiata la storia, con l'ingaggio di una simile leggenda