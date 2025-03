Con la vittoria in Coppa di Lega il Newcastle ha spezzato una maledizione lunga settant'anni: era dal 1955 i bianconeri avevano perso tutte le finali che avevano giocato. Hanno partecipato circa 300mila persona (praticamente il numero di abitanti dell'intera città). Dal St. James Park in bus fino al palco a Town Moor, dove erano in 150mila. Presente anche la leggenda Shearer: "Aspettavo questo giorno da tutta la vita". Le foto più belle

