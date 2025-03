Le probabili formazioni di Inter-Udinese

Domenica alle 18 a San Siro l'Inter ospita l'Udinese. Inzaghi ritrova Darmian e Dimarco, pronti a partire dal 1'. In attacco, senza Lautaro Martinez, Correa è il favorito per affiancare Thuram. Nell'Udinese, senza Thauvin, c'è Ekkelenkamp alle spalle di Lucca. Il match è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT