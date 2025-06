Le probabili formazioni di Inter-Fluminense

Al Bank of America Stadium di Charlotte l'Inter affronta il Fluminense per un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club. Chivu perde Pio Esposito per un affaticamento, ma ritrova Thuram che dovrebbe giocare in attacco in coppia con Lautaro Martinez. In difesa c'è De Vrij insieme ad Acerbi e Bastoni. Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma questa sera alle ore 21

MONDIALE PER CLUB, IL TABELLONE