 Conte, rabbia ed espulsione in Inter-Napoli: cosa è successo. FOTO e RICOSTRUZIONE | Sky Sport
Un Antonio Conte letteralmente furioso viene espulso al 71' di Inter-Napoli, dopo il rigore assegnato (e poi realizzato da Calhanoglu) ai nerazzurri per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Proteste veementi dell'allenatore, che ha calciato con rabbia una bottiglietta e poi è andato muso contro muso con il quarto uomo: "Vergognatevi", le sue parole prima di allontanarsi dal campo

