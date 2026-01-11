Un Antonio Conte letteralmente furioso viene espulso al 71' di Inter-Napoli, dopo il rigore assegnato (e poi realizzato da Calhanoglu) ai nerazzurri per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Proteste veementi dell'allenatore, che ha calciato con rabbia una bottiglietta e poi è andato muso contro muso con il quarto uomo: "Vergognatevi", le sue parole prima di allontanarsi dal campo

