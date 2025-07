Inzaghi: "Siamo andati oltre ogni aspettativa"

E' tutto sommato soddisfatto Simone Inzaghi del percorso fatto al Mondiale per club da parte dell'Al Hilal battuto ai quarti di finale dal Fluminese per 2-1. L'ex allenatore dell'Inter, che ha preso la squadra soltanto poche settimane fa, è comunque riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni battendo agli ottavi il Manchester City di Pep Guardiola. Il giudizio sullla sfida con i brasiliani resta comunque positivo: "È stata una partita equilibrata e combattuta, decisa da un episodio - spiega - Complimenti al Fluminense, ma anche ai miei per come l'hanno giocata. Ci sono stati degli episodi che hanno condizionato, ma hanno avuto grande cuore".