Un po' a sorpresa sia Fluminense che Al Hilal sono arrivate ai quarti di finale del Mondiale per Club. Inzaghi schiera Marcos Leonardo in coppia con Malcom. In campo Milinkovic Savic e Ruben Neves. Portaluppi con il veterano Thiago al centro della difesa. In attacco gioca l'altro esperto German Cano con il funambolo Arias. Calcio d'inizio alle 21