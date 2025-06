La vittoria contro il River Plate e la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club valgono un nuovo traguardo economico per l'Inter, l'ennesimo in questa stagione. Dalla competizione organizzata dalla Fifa i nerazzurri hanno già guadagnato 33 milioni di euro. E altri possono ancora arrivare a seconda di come proseguirà la manifestazione

