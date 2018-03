Il lunedì di Pogba: si tinge di blu per la Francia

La Francia chiama e Pogba risponde... con una nuova idea in testa: un blu elettrico con punte di giallo, un colore scelto per onorare la settimana in cui la sua Nazionale affronterà in amichevole la Colombia (venerdì 23 marzo allo Stade de France) e la Russia (il 27 marzo a San Pietroburgo). L'ex bianconero ha pubblicato due foto sul suo profilo Instagram giustificando la sua scelta: i capelli blu, di tendenza nell'autunno 2017, colorano la sua testa in stile Super Sayan (per gli appassionati del cartone animato DragonBall). "New Hair bleu pour les bleu super Saiyan bleu" la sua didascalia alle foto postate, con tag @equipedefrance

Deschamps è avvisato...