Successo in rimonta per il Paraguay contro l'Argentina nel match di qualificazione ai Mondiali del 2026. Va in gon Lautaro Martinez dopo 11', ma la rete dell'interista non basta per frenare la selezione di Gustavo Alfaron che trova poco dopo il pareggio con Tony Sanabria. Il giocatore del Torino incanta con una splendida acrobazia al 19', mentre il gol partita porta la firma di Omar Alderete (difensore del Getafe): colpo di testa al 47'. Nelle altre gare il Brasile pareggia 1-1 in Venezuela (rete di Rafinha e rigore sbagliato da Vinicius), l'Ecuador cala il poker contro la Bolivia.