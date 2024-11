Notte da ricordare per Lautaro Martinez. Con una bellissima semi-rovesciata mancina al volo, l'attaccante dell'Inter ha permesso all'Argentina di battere il Perù e avvicinarsi alla qualificazione per il Mondiale 2026. Non solo: con questa rete il 'Toro' ha raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica storica dei marcatori della Seleccion con 32 reti. "Grazie per l'affetto che ci dimostrate", dice ai tifosi argentini

Segna ancora Lautaro Martinez. Dopo l'illusorio gol del vantaggio nella sconfitta in Paraguay, l'attaccante dell'Argentina si ripete nella vittoria in casa contro il Perù. 1-0 firmato proprio dal Toro, autore di una splendida semi-rovesciata al volo di sinistro su assist di Messi. Una prodezza che mantiene la Seleccion in testa al gruppo di qualificazione per i Mondiali 2026, avvicinandola al pass aritmetico per il torneo. Ma è stato un gol importantissimo anche a livello personale per Lautaro, che ha raggiunto Diego Maradona a quota 32 tra i marcatori storici dell'Argentina. Nella classifica all-time, davanti all'interista ci sono solo ora il compagno di squadra Lionel Messi (112), Gabriel Batistuta (54), Sergio Aguero (42) ed Hernan Crespo (35).