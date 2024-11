L'Argentina archivia subito il passo falso in Paraguay, vince col Perù e resta saldamente in testa nel gruppo sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026. Lautaro Martinez segna in semi-rovesciata e raggiunge Maradona nella classifica dei marcatori all time della Seleccion. Alle spalle dei campioni del mondo c'è un altro argentino, El Loco Bielsa, il cui Uruguay pareggia in Brasile. La Celeste passa anche in vantaggio con Valverde al 55', ma subisce il pari immediato dell'ex romanista Gerson. Ne approfitta l'Ecuador, che vince uno scontro diretto in Colombia con il gol dell'immortale Enner Valencia al 7', raggiungendo proprio James Rodriguez e compagni al terzo posto e lasciandosi alle spalle i verdeoro. Chiude il programma la vittoria del Cile contro il Venezuela. Nel 4-2 brilla Lucas Cepeda, autore di una doppietta, supportato dal gol di Eduardo Vargas e dall'autorete di Tomas Rincon. Inutili per gli ospiti i momentanei gol del vantaggio di Savarino e Ramirez. Il Cile ora non è più all'ultimo posto, stacca il Perù e vede il playoff a soli 4 punti di distanza.