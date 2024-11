Argentina, Nico Gonzalez out dalla lista convocati

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale: niente Argentina per Nico Gonzalez. L’attaccante della Juventus, che si è infortunato nel match di Champions contro il Lipsia, lo scorso 2 ottobre, manca in campo da più di un mese per una lesione del retto femorale della coscia destra e non ha preso parte nemmeno al derby contro il Torino. Ma nei giorni scorsi era stato comunque inserito nei convocati del ct argentino Scaloni per le sfide, valide per le qualificazioni mondiali del 15 e 20 novembre contro Paraguay e Perù. Ora la comunicazione ufficiale della Federazione argentina, che ha escluso Nico dalla lista dei convocati. Gonzalez resterà a Torino e proseguirà il recupero in vista del suo ritorno in campo. Dopo la sosta, sabato 23 novembre, la Juve è attesa dalla sfida in trasferta contro il Milan.