Mondiale a tutta birra, la pazza collezione di Gus

“La mia famiglia crede che io sia pazzo”

Lui si chiama Gus Hully, ed è un tifoso del Cheltenham Town, vive nell’omonima città a circa cento miglia a ovest di Londra e nel suo frigorifero ha ora 32 birre pronte per essere aperte e bevute, senza ovviamene mai buttare la preziosa conquista. Sì, perché se il suo listino prezzi non supera le 5 sterline per birra, i suoi viaggi e le lunghe spedizioni per completare la collezione devono sicuramente essere costate molto di più. Gus ha ora birre provenienti dal Panama e dal Senegal, passando per Belgio, Francia, Brasile e persino dai paesi dove l'alcool è illegale, come Iran e Arabia Saudita. Lì è riuscito a compiere il miracolo anche grazie a Twitter, dove ha rintracciato e si è fatto spedire una Hillsburg Regular (analcolica) saudita, pagata (unica eccezione della sua lista molto economica) addirittura 50 sterline. Il viaggio poi è sembrato una sorta di odissea: ore sui siti di spedizioni per trovare una autentica “rotta per la birra”, con il suo cimelio passato per Libia, Emirati Arabi, Dubai, Francoforte e infine Londra, prima di arrivare nelle sue mani. "I miei amici e la mia famiglia pensano che sia pazzo - ha detto al Mirror - pensano che sia uno spreco di soldi, ma questa è la Coppa del Mondo, e si sta parlando di birra: non puoi non esaltarti!”