Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

La Fifa ha annunciato una novità per la prossima Coppa del Mondo in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Ci sarà infatti una 'pausa di idratazione' di tre minuti in ciascun tempo di gioco al 22'. Una sosta uguale a quella prevista dal 'cooling break', ma che ci sarà a prescindere dalla temperatura (in questo caso l'arbitro interrompe il gioco se i gradi percepiti sono superiori a 32). "Per ogni partita, indipendentemente dal luogo in cui si gioca, dalla presenza o meno di una copertura, o dalla temperatura, ci sarà una pausa di idratazione di tre minuti. Saranno tre minuti, dal fischio al fischio, in entrambi i tempi", le parole di Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer, USA, per la Coppa del Mondo FIFA 2026, annunciando l’iniziativa al World Broadcaster Meeting tenutosi a Washington DC. "Ovviamente, se c’è un’interruzione per infortunio intorno al 20' o al 21' e l’azione è ancora in corso, la situazione verrà gestita al momento dall’arbitro".