Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

Mondiali 2026, pausa di idratazione a metà tempo introdotta dalla Fifamondiali 2026
La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22) ci sarà una 'pausa di idratazione', a prescindere dalla temperatura percepita sul terreno di gioco (cosa che ora avviene per decretare un 'cooling break')
La Fifa ha annunciato una novità per la prossima Coppa del Mondo in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Ci sarà infatti una 'pausa di idratazione' di tre minuti in ciascun tempo di gioco al 22'. Una sosta uguale a quella prevista dal 'cooling break', ma che ci sarà a prescindere dalla temperatura (in questo caso l'arbitro interrompe il gioco se i gradi percepiti sono superiori a 32). "Per ogni partita, indipendentemente dal luogo in cui si gioca, dalla presenza o meno di una copertura, o dalla temperatura, ci sarà una pausa di idratazione di tre minuti. Saranno tre minuti, dal fischio al fischio, in entrambi i tempi", le parole di Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer, USA, per la Coppa del Mondo FIFA 2026, annunciando l’iniziativa al World Broadcaster Meeting tenutosi a Washington DC. "Ovviamente, se c’è un’interruzione per infortunio intorno al 20' o al 21' e l’azione è ancora in corso, la situazione verrà gestita al momento dall’arbitro".