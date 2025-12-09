Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2026, pausa di idratazione a metà tempo introdotta dalla Fifa

mondiali 2026

La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22) ci sarà una 'pausa di idratazione', a prescindere dalla temperatura percepita sul terreno di gioco (cosa che ora avviene per decretare un 'cooling break')

La Fifa ha annunciato una novità per la prossima Coppa del Mondo in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Ci sarà infatti una 'pausa di idratazione' di tre minuti in ciascun tempo di gioco al 22'. Una sosta uguale a quella prevista dal 'cooling break', ma che ci sarà a prescindere dalla temperatura (in questo caso l'arbitro interrompe il gioco se i gradi percepiti sono superiori a 32). "Per ogni partita, indipendentemente dal luogo in cui si gioca, dalla presenza o meno di una copertura, o dalla temperatura, ci sarà una pausa di idratazione di tre minuti. Saranno tre minuti, dal fischio al fischio, in entrambi i tempi", le parole di Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer, USA, per la Coppa del Mondo FIFA 2026, annunciando l’iniziativa al World Broadcaster Meeting tenutosi a Washington DC. "Ovviamente, se c’è un’interruzione per infortunio intorno al 20' o al 21' e l’azione è ancora in corso, la situazione verrà gestita al momento dall’arbitro".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

mondiali 2026

La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22)...

Trump: "Football è questo, non quello americano"

Mondiali

Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di...

Mondiali 2026, ecco tutti i gironi

Mondiali

A Washington è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48...

L'Inghilterra si affida all'AI per i rigori

Mondiali

Uno studio della BBC ha analizzato come l'Inghilterra utilizzi l'intelligenza artificiale per...

Mondiali 2026, sorteggi dalle 18 in LIVE STREAMING

guida tv

Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi dei Mondiali 2026: tutto in diretta dalle 18 su Sky Sport...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE