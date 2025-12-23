La rovesciata di Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese, realizzata contro la Danimarca nelle qualificazioni mondiali, è stata trasformata in un’opera d’arte e sarà esposta alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo fino al 5 gennaio

La rovesciata di Scott McTominay in Scozia-Danimarca (4-2), partita che ha regalato alla Scozia la qualificazione al Mondiale, è diventata un’opera d’arte ed è esposta alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo fino al 5 gennaio. Lo scatto, firmato da Ross MacDonald, ritrae il momento in cui il centrocampista del Napoli ha colpito il pallone a 2,53 metri di altezza, dando vita a una delle reti più belle della stagione. L’iniziativa, promossa dalla Scottish Football Association, nasce dalle reazioni dei tifosi sui social, che avevano paragonato il gesto a un quadro da museo. Adesso lo è davvero.