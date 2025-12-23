Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, McTominay: la rovesciata con la Scozia diventa un quadro alla National Gallery

un'opera d'arte

La rovesciata di Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese, realizzata contro la Danimarca nelle qualificazioni mondiali, è stata trasformata in un’opera d’arte e sarà esposta alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo fino al 5 gennaio

McTOMINAY TRA I 20 PIÙ PREZIOSI DI SERIE A: LA CLASSIFICA

La rovesciata di Scott McTominay in Scozia-Danimarca (4-2), partita che ha regalato alla Scozia la qualificazione al Mondiale, è diventata un’opera d’arte ed è esposta alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo fino al 5 gennaio. Lo scatto, firmato da Ross MacDonald, ritrae il momento in cui il centrocampista del Napoli ha colpito il pallone a 2,53 metri di altezza, dando vita a una delle reti più belle della stagione. L’iniziativa, promossa dalla Scottish Football Association, nasce dalle reazioni dei tifosi sui social, che avevano paragonato il gesto a un quadro da museo. Adesso lo è davvero.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

La rovesciata di McTominay entra in un museo

un'opera d'arte

La rovesciata di Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese,...

Mondiali, per la finale biglietti fino a 4mila €

Mondiali

Sono note le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale...

Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

mondiali 2026

La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22)...

Trump: "Football è questo, non quello americano"

Mondiali

Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di...

Mondiali 2026, ecco tutti i gironi

Mondiali

A Washington è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE