Sono note le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale 2026: un tagliando per la gara inaugurale (Messico-Sudafrica all'Azteca) costerà in media 666 euro, ne bastano 280 per una gara dei gironi. Un biglietto per la finale del 19 luglio potrà costare fino a 4000 euro, in media 1295. Il ricavo complessivo dalle biglietterie potrebbe arrivare a quasi 2 miliardi di euro
Ora che i gironi sono noti (anche se da “completare” con le ultime squadre che per qualificarsi dovranno passare dai playoff, tra cui l’Italia), sale l’attesa per i prossimi Mondiali di calcio, che si terranno in Stati Uniti, Canada e Messico a partire dall’11 giugno 2026, data della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, allo Stadio Azteca di Città del Messico. E se gli appassionati iniziano già a pensare come potersi assicurare un prezioso biglietto per una delle partite in programma, è possibile stimare anche quali saranno i ricavi che deriveranno dalla sola vendita dei tagliandi. Con un format che prevede 16 città ospitanti e tutte provviste di stadi con grandi capienze, si ipotizza che dalla biglietteria possano arrivare guadagni che oscilleranno tra 1,8 e 2,1 miliardi di dollari (tra 1,66 e 1,93 miliardi di euro), con percentuali di vendita altissime (99%, praticamente si preannuncia ovunque il tutto esaurito).
Quanto costano i biglietti per le partite del Mondiale
I costi dei biglietti, stimati anche sulla base dei prezzi “storici” dei precedenti Mondiali, variano parecchio in base alla partita (quelle del girone sono le meno costose, con la fase a eliminazione diretta salgono anche i prezzi) e al posto all’interno dello stadio, ovviamente. È comunque possibile fare una prima stima. Per Messico-Sudafrica, la partita inaugurale, i costi dovrebbero oscillare tra i 60 dollari (55 euro) nei posti più economici a 2.201 dollari (2.025 euro), per un prezzo medio di 724 dollari (666 euro). Per una partita del girone si spenderanno in media 305 dollari (281 euro), che diventano 913 (840 euro) – sempre in media – per assistere a una semifinale. Un biglietto per la finale, il 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium, potrà costare fino a 4.309 dollari (3.964 euro), in media 1.408 dollari (1.295 euro).