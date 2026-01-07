Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2026, Infantino: "Arbitri saranno supportati dall'AI"

Mondiali

La FIFA accelera sull’uso dell’intelligenza artificiale in vista dei Mondiali 2026, puntando a rendere il fuorigioco semi-automatico ancora più preciso e comprensibile. Le parole di Gianni Infantoino: "Con Football AI vogliamo supportare squadre e arbitri e allo stesso tempo offrire ai tifosi un’esperienza completamente nuova”

L'intelligenza artificiale al servizio del calcio con l'arrivo di avatar per aiutare gli arbitri. La novità tecnologica è prevista ai Mondiali in programma in estate tra Usa Canada e Messico: frutto della partnership tra Lenovo e Fifa prevede "una serie di soluzioni innovative che cambieranno il modo in cui l'evento sarà organizzato". In un post sul proprio profilo Instagram ne parla il presidente della Fifa Gianni Infantino: "La Coppa del Mondo Fifa del 2026 sarà il più grande spettacolo di sempre sul pianeta Terra. Sette milioni di persone assisteranno alle 104 partite, decine di milioni di tifosi si recheranno in Nord America per vivere l'atmosfera della Coppa del Mondo FIFA, sei miliardi di persone guarderanno la partita da casa e il mondo si fermerà. La prossima generazione di Referee View ci mostrerà nuove immagini stabilizzate dall'AI per rendere l'esperienza visiva unica, come se ci si trovasse al centro del campo con i giocatori. E gli avatar 3D abilitati dall'IA garantiranno l'identificazione e il tracciamento precisi dei giocatori - un grande progresso nella tecnologia semi-automatica del fuorigioco, che fornirà immagini di qualità superiore, decisioni più rapide e una chiara comprensione da parte di tutti"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

La rovesciata di McTominay entra in un museo

un'opera d'arte

La rovesciata di Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese,...

Mondiali, per la finale biglietti fino a 4mila €

Mondiali

Sono note le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale...

Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

mondiali 2026

La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22)...

Trump: "Football è questo, non quello americano"

Mondiali

Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di...

Mondiali 2026, ecco tutti i gironi

Mondiali

A Washington è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE