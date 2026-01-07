L'intelligenza artificiale al servizio del calcio con l'arrivo di avatar per aiutare gli arbitri. La novità tecnologica è prevista ai Mondiali in programma in estate tra Usa Canada e Messico: frutto della partnership tra Lenovo e Fifa prevede "una serie di soluzioni innovative che cambieranno il modo in cui l'evento sarà organizzato". In un post sul proprio profilo Instagram ne parla il presidente della Fifa Gianni Infantino: "La Coppa del Mondo Fifa del 2026 sarà il più grande spettacolo di sempre sul pianeta Terra. Sette milioni di persone assisteranno alle 104 partite, decine di milioni di tifosi si recheranno in Nord America per vivere l'atmosfera della Coppa del Mondo FIFA, sei miliardi di persone guarderanno la partita da casa e il mondo si fermerà. La prossima generazione di Referee View ci mostrerà nuove immagini stabilizzate dall'AI per rendere l'esperienza visiva unica, come se ci si trovasse al centro del campo con i giocatori. E gli avatar 3D abilitati dall'IA garantiranno l'identificazione e il tracciamento precisi dei giocatori - un grande progresso nella tecnologia semi-automatica del fuorigioco, che fornirà immagini di qualità superiore, decisioni più rapide e una chiara comprensione da parte di tutti"