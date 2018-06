Non uno, non due, ma ben tre gol. Tutti col destro ed equamente divisi tra rigore, azione e punizione. Fenomenale? Di più, ormai disumano, Cristiano Ronaldo, che continua a raccogliere tanta ammirazione da tutto il mondo del calcio così come però anche qualche critica. Inevitabile, CR7 spesso è sopra le righe, e i vincenti non sono mai piaciuti proprio a tutti. La polemica questa volta però arriva da Gerard Piqué, signore in campo e avversario di mille battaglie col portoghese, nella sfida incrociata Real-Barcellona ma anche nel derby iberico finito 3-3. L’ultimo gol, quello sempre di Ronaldo che ha poi fissato il risultato definitivo, è arrivato su punizione, proprio per un fallo del catalano sul portoghese. “Cristiano ha la tendenza a lasciarsi cadere troppo spesso - ha detto proprio Piqué dopo la partita - e quasi sempre gli concedono una punizione”. Una polemica presto però spenta con le dichiarazioni successive.