Tutti i calciatori sognano di finire nella storia dei Mondiali. C'è chi lo fa segnando il gol decisivo in una finale, chi realizzando una rete da cineteca e chi compiendo un miracolo tra i pali. Ci sono poi gli episodi negativi che restano comunque utili per finire nei libri delle statistiche e dei record. Se poi l'episodio si concretizza in un semplice cartellino giallo, allora ognuno è pronto a sacrificarsi pur di finire nel novero delle curiosità che ci ha offerto in tutte le sue edizioni la Coppa del Mondo. Per maggiori informazioni chiedere a Jesus Gallardo, terzino del Messico che, nel match contro la Svezia, è diventato il calciatore ad aver ricevuto dopo meno tempo un cartellino giallo nella storia della competizione. 13 secondi sono bastati al calciatore della Tricolor per finire nel taccuino dell'arbitro argentino Pitana che gli ha sventolato l'ammonizione più veloce di sempre per un braccio largo che ha messo al tappeto per qualche secondo Toivonen. Un provvedimento che ha condizionato di conseguenza tutta la sua partita, ma che è riuscito a completare senza ulteriori conseguenze. Alla fine la Nazionale di Osorio ha evitato di chiudere la sfida in inferiorità numerica, ma non è bastato a impedire la netta sconfitta per 3-0 contro gli scandinavi. Un ko raccolto però col sorriso dei giorni migliori perché la qualificazione agli ottavi di finale, grazie alla contemporanea disfatta della Germania contro la Corea del Sud, è arrivata lo stesso. Pericolo scampato anche per Gallardo che potrà partecipare alla fase a eliminazione diretta e sarà in campo contro la capolista del girone E.