Novanta minuti intensi vissuti da protagonista in tribuna, uno show nello show quello fornito da Diego Maradona durante Nigeria-Argentina , match che ha visto il successo argentino nel finale che è valso la qualificazione agli ottavi del Mondiale di Russia alla Nazionale allenata da Jorge Sampaoli. Prima l'esultanza 'esagerata' al gol di Leo Messi, poi tutta la tensione per una gara che si stava mettendo male, per concludere un gestaccio al gol vittoria di Rojo che ha scatenato tante polemiche. Nel mezzo però anche un bel po' di paura. Perché a un certo punto, quando mancavano pochi minuti alla fine del primo tempo, Maradona è stato immortalato dalla telecamere quasi dormiente per via di un malore. Allarme poi rientrato dopo l'intervento dei medici, con il Pibe de Oro che ha proseguito la visione del match in tribuna.

Maradona dopo il malore: "Sto bene. Ci sarò ancora per un bel po'…"

A tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, ci ha pensato lo stesso Maradona con un post su Instagram: "Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l'intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto... Diego ci sarà ancora per un bel po'!", il messaggio pubblicato dal Pibe de Oro su Instagram.