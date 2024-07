Presentate le candidature per i Mondiali 2030-2034

La Fifa ha confermato di aver ricevuto i dossier con le candidature per i Mondiali del 2030 e del 2034. Spagna, Portogallo e Marocco hanno consegnato la documentazione così come Argentina, Paraguay e Uruguay che del torneo 2030 ospiteranno tre gare per celebrare il centenario. Per il 2034 la candidatura pervenuta è quella dell'Arabia Saudita. L'11 dicembre è prevista l'approvazione durante un congresso della Fifa

MONDIALI 2030, GLI STADI CANDIDATI DALLA SPAGNA