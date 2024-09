Dybala torna al gol, l'Argentina batte il Cile 3-0

Festa a Buenos Aires per l'Albiceleste di Scaloni, che supera 3-0 il Cile e resta in vetta nelle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026. Titolari Lautaro Martinez e Nico Gonzalez (sostituito per infortunio), tutti i gol arrivano nella ripresa: la sblocca Mac Allister, raddoppia Alvarez. Il tris al 91' lo firma Dybala con la maglia numero 10 (Messi assente per infortunio). Esordio assoluto in Nazionale per Castellanos

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT