Francia-Argentina: le probabili formazioni

Una grande classica del calcio internazionale, una delle sfide più attese di tutta la competizione: saranno Francia e Argentina a dare il via agli ottavi di finale del Mondiale in Russia nel match che si giocherà sabato 30 giugno 2018 allo Stadio Luzniki di Mosca con fischio d'inizio alle ore 16. Le due Nazionali si ritrovano una contro l'altra per la dodicesima volta, con i precedenti che sorridono all’Argentina: sei le vittoria per l'Albiceleste, tre i pareggi, due i successi della Francia. Percorsi opposti quelli affrontati dalle due Nazionali durante la fase a gironi in questo Mondiale russo: cammino decisamente più agevole per la Francia che ha chiuso il gruppo C al primo posto con sette punti dopo aver battuto – seppur con qualche affanno di troppo – l'Australia (2-1) nella gara d'esordio e il Perù (1-0), chiudendo il girone con il pareggio per 0-0 contro la Danimarca. In casa Argentina invece sono stati giorni decisamente intensi con la Nazionale allenata da Jorge Sampaoli che ha rischiato a più riprese l'eliminazione e ha ottenuto il pass agli ottavi di finale solo grazie alla rete di Rojo arrivata nei minuti finali della terza e ultima gara del gruppo D contro la Nigeria. Una quadratura non ancora del tutto trovata in campo, ma a preoccupare e non poco l’Argentina è il caos all'interno del gruppo: una spaccatura tra i 'senatori' e il Commissario tecnico ormai evidente, che per poco non è costata l'eliminazione alla Nazionale già ai gironi. Argentina che si è qualificata come seconda nel Girone D con 4 punti (il pareggio con l'Islanda e la vittoria per 2-1 contro la Nigeria), alle spalle della Croazia. E adesso la sfida alla Francia negli ottavi, l'inizio di un 'nuovo' Mondiale tutto da vivere.

Francia, le scelte del Commissario tecnico Deschamps

Ha chiuso il girone C al primo posto con sette punti pur non brillando, adesso la Francia di Didier Deschamps è chiamata al salto di qualità per proseguire il cammino Mondiale: per avere la meglio contro l'Argentina negli ottavi di finale servirà una prestazione di livello e il Commissario tecnico francese sembra avere già le idee chiare sulla formazione iniziale da mandare in campo nel match che si disputerà allo Stadio Luzniki di Mosca. Deschamps sembra intenzionato a schierare la Francia con un 4-3-3 con Lloris tra i pali, difesa a quattro con Pavard a destra, Varane e Umtiti come coppia centrale e Lucas Hernández a sinistra; a centrocampo Tolisso, Kantè e l'ex Juventus Paul Pogba, in attacco invece tridente composto da Mbappè, Griezmann, Dembelè. Curioso dato statistico che riguarda Deschamps che contro l'Argentina festeggerà la sua panchina numero 80 alla guida della Nazionale francese, superando Raymond Domenech e diventando così il commissario tecnico con più panchine nella storia dei Bleus.

Francia (4-3-3), la probabile formazione: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelè. CT: Deschamps.

Argentina, le scelte del Commissario tecnico Sampaoli

Un clima tutt'altro che sereno all'interno del gruppo ha caratterizzato un avvio di Mondiale decisamente difficile per l'Argentina, che adesso però dovrà ritrovare compattezza e nuova brillantezza per provare a cambiare marcia. Il pareggio contro l'Islanda all'esordio (1-1 con il calcio di rigore fallito da Leo Messi) e la pesantissima sconfitta contro la Croazia (3-0) hanno messo l'Argentina al centro delle critiche e solo una rete nei minuti finali di Rojo contro la Nigeria (2-1, di Messi la prima marcatura) ha permesso alla Nazionale allenata da Jorge Sampaoli di qualificarsi come seconda nel Girone D strappando così il pass per gli ottavi di finale. Per la sfida contro la Nazionale francese, Sampaoli dovrebbe schierare l'Argentina con un 4-3-3 con Armani confermato tra i pali, difesa composta da Mercado, Otamendi, Rojo e Tagliafico. A centrocampo sono sicuri di una maglia da titolare Mascherano e Banega. Per l'altro posto c'è Enzo Pèrez, che però non è al meglio: per questo motivo Biglia ha ancora qualche speranza. In avanti Leo Messi dovrebbe agire da punta centrale, con Pavon e Di Maria esterni. L'alternativa è rappresentata da Gonzalo Higuain, con lo spostamento di Messi sulla destra. Ancora panchina per Paulo Dybala.

Argentina (4-3-3), la probabile formazione: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pèrez, Mascherano, Banega; Pavon, Messi, Di Maria. CT: Sampaoli.