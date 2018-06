È il Mondiale della disfatta degli Azzurri, che ci arrivavano da campioni del mondo in carica e chiusero all’ultimo posto di un girone abbordabilissimo. Non può certo consolarci il fatto che ci fu chi fece peggio, come l’odiata Corea del Nord, alla sua seconda partecipazione dopo quella del 1966 che ci era costata cara. Inseriti in un girone di ferro, i nordcoreani persero solo 2-1 contro il Brasile (con Ji Yun-Nam che diventa eroe nazionale), poi però ne incassarono 7 (a zero) dal Portogallo di Cristiano Ronaldo (un solo gol per lui: era meno famelico all’epoca) e 3 (sempre a zero) dalla Costa d’Avorio di Drogba. Risultato: a casa con -11 di differenza reti; l’Italia ci tornò con -1, ma non per questo più allegra.